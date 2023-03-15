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خلال ساعات.. استكمال محاكمة 5 متهمين بقضية "طلائع حسم الثانية"

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:00 ص
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 5 متهمين بقضية "طلائع حسم الثانية" المستشار محمد حماد
كتب كريم صبحى

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تواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 متهمين بتكوين جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة فى القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".
 
 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ويواجه المتهمون العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.
 
كما وجه لمتهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
 
 

الجنايات

طلائع حسم

اخبار الحوادث

جماعه ارهابيه



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