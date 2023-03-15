جامعة السويس والبحث العلمى ينظمان حفلًا لتخرج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة السويس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفلًا لتخرج الدفعة الأولي من الشركات الناشئة بحاضنة طموح، تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالى، وحضور الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمقر جامعة السويس.

يُذكر أن حاضنة طموح هي حاضنة تكنولوجية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع جامعة السويس وشركة خاصة، وتهدف إلى توفير مقومات النجاح من تمويل وتدريب ودعم فني واحتضان لعدد من الشركات الناشئة سنويًا، على ان تكون في مجالات تساعد على تحقيق أهداف الاستدامة وخلق فرص عمل وتطبيق مُخرجات البحث العلمي، واشتملت المرحلة الأولى على أكثر من 65 شركة ناشئة في مرحلة التقديم، وتمت تصفيتهم على مدار عام ونصف حتى وصلت عدد الشركات الناشئة والجادة إلى 10 شركات تعمل في مجالات (الزراعة الذكية وانترنت الاشياء وتطبيقات الموبايل وإعادة التدوير وتوفير معدات محلية بمواصفات عالمية وغيرها من المجالات).

وأعرب رئيس جامعة السويس عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من الحاضنة، والتي ستكون دافعًا لاستكمال نسخ أخرى تخدم أكبر عدد من الشركات الناشئة ذات الافكار المُبتكرة والرائدة بإقليم قناة السويس وسيناء، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رعايته لهذه المبادرات والعمل على جعل الجامعات المصرية من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالابداع والابتكار والمعرفة وتبني فكر الشركات الناشئة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بنجاح الحاضنة من خلال التعاون مع جامعة السويس، وتبني رؤى مبادرة انطلاق كإحدى المشروعات القومية لإنشاء الحاضنات التكنولوجية، مؤكدًا على استعداد الأكاديمية لتوسيع الشراكة والتعاون مع الجامعة بشكل أعمق في هذا المجال لتكون حاضنة جامعة السويس مركزية لإقليم القناة لاحتضان العديد من المشروعات بالإقليم.

وأكد الدكتور عصام أحمد مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة على استعداد فريق عمل الحاضنة لانطلاق النسخة الثانية من حاضنة "طموح"، لاسيما بعد ما أضافته النسخة الأولى من قيمة كبيرة لكل المشاركين.

وعلى هامش الحفل، تم توقيع اتفاقية استكمال النسخة الثانية من برنامج " حاضنة طموح " بشراكة بين كل من الاكاديمية والجامعة وشركة كالتيف، ووقع على الاتفاقية الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والدكتور عصام أحمد الباحث الرئيسي للمشروع.

كما تم الإعلان عن فتح باب التقدم للبرنامج الجديد والذي سيحتوي على الكثير من التطوير بما يتناسب مع احتياجات السوق والشركات .