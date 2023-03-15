جامعة الأقصر تنظم المعسكر التدريبى لنادى ريادة الأعمال لدعم الطلبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل المعسكر التدريبى لنادى ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، فعالياته لليوم الثالث على التوالى، تحت شعار "ريادة الأعمال وتحويل الأفكار لشركات ناشئة"، والذى انطلق يوم 13 مارس الجارى، ويستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر، فى مكتبة مصر العامة، برعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وأقيمت فعاليات المعسكر التدريبى لنادى ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، بدعم وتعاون أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذى لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبمشاركة عدد من طلاب جامعة الأقصر، وجامعة طيبة التكنولوجية، بإشراف الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

ويهدف المعسكر لرفع وعى طلاب الجامعة، بأهمية دور ريادة الأعمال فى المجتمعات الحديثة؛ اقتصاديًا، ومعرفيًا ومهاريًا، إضافة إلى دعم رواد الأعمال المبتكرين، وإطلاق عدد من الشركات الناشئة الجديدة فى السوق المصرية.

وكان قد افتتح الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع البيئى الثالث بكليات جامعة الأقصر، بحضور السادة عمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة الدكتور وليد عبد الله، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع، ومستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، حول جهود القطاع بالجامعة فى دعم وخدمة المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة خلال كلمته؛ أن قطاع خدمة المجتمع شارك بدور فعال فى تنفيذ فعاليات، وأنشطة تدعم المبادرات التى تتبناها الدولة، كمبادرة حياة كريمة، من حيث تسيير القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، وتنظيم ندوات، ومؤتمرات توعوية حول تعزيز جهود العمل التطوعى لدى طلاب الجامعة، فضلًا عن الاهتمام بتنظيم ندوات توعية، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، والعديد من الظواهر السلبية، والهدامة، التى تؤثر على فكر المجتمع؛ فى إطار الدور التنموى للجامعة فى التثقيف والتنوير، وإعداد جيل واعٍ قادر على تحقيق التنمية الشاملة لوطنه.



المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر



المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال لدعم الطلبة بالأقصر