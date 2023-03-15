

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، لسفير دولة فلسطين بتونس وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء " الثلاثاء".



وجدّد نبيل عمّار موقف تونس الثابت الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.