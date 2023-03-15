تونس والإمارات تؤكدان أهمية توظيف الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية

اش ا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد السلامي، أهمية توظيف الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية عبر تكثيف تبادل الزيارات وانتظام الاتصالات بين كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار لسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، التي قدمت له التهاني بمناسبة تعيينه، وسلّمت له رسالة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية الثلاثاء.

وأعربت السفيرة الإماراتية عن شكرها لما حظيت به من دعم في أداء مهامها.