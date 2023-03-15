توفير منصة للحوار.. تفاصيل اجتماع مسئولى مراكز التدريب وبحوث البترول لأوابك

كتبت -مروة الغول

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الاجتماع الدوري العاشر لمسؤولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء، وذلك خلال الفترة 14-15 مارس 2023، بتقنية الاتصال المرئي.

افتتح الاجتماع بكلمة ألقاها الأمين العام للمنظمة ، المهندس جمال عيسى اللوغاني، وجه فيها الشكر للحضور على حرصهم على المشاركة في فعاليات هذا الاجتماع، متمنياً أن تتحقق الأهداف المنشودة منه لما فيه تقدم وازدهار معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول في الدول الأعضاء.

وأشار المهندس جمال عيسى اللوغاني، إلى حرص الأمانة العامة على عقد هذا الاجتماع بهدف توفير منصة للحوار بين مسؤولي معاهد ومراكز التدريب وخبراء الصناعة النفطية والعاملين في مجال بحوث البترول والأكاديميين لمناقشة الآراء والتصورات والمقترحات حول فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير أداء الصناعة البترولية في الدول الأعضاء وتمكينها من مواجهة التحديات المحتملة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الطاقة الخالية من الكربون، والتشدد في الاشتراطات البيئية.

ودعا الأمين العام مسؤولي معاهد ومراكز التدريب وبحوث البترول للتعاون في مجال ابتكار تقنيات تساهم في تطوير أداء الصناعة النفطية، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لتمكينها من مواكبة التوجهات العالمية والتغلب على التحديات المحتملة.

وفي ختام كلمته بالشكر إلى معالي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وأعضاء المكتب التنفيذي على ما قدموه من دعم لعقد هذا الاجتماع، من خلالِ ترشيح مشاركين من ذوي الخبرةِ المتميزة.