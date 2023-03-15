اليوم السابع
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تواصل جريان السيول بمناطق الحسنة وتوقف سقوط المطر على المناطق الساحلية بسيناء

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:25 ص
تواصل جريان السيول بمناطق الحسنة وتوقف سقوط المطر على المناطق الساحلية بسيناء تطهير مجرى وادى العريش تحسبا للسيول
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يتواصل جريان السيول بشكل محدود فى أودية بمناطق الحسنة فى وسط سيناء، بينما توقف سقوط المطر على مناطق شمال سيناء الساحلية.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن مركز ومدينة الحسنة يتعرض لموجة من الطقس غير المستقر، ولغزارة الأمطار تكون سيل بمدينة الحسنة، حيث يبدأ السيل من وادى الحسنة الجنوبى مارا بوادي الحسنة الشمالى.

وأعلن مجلس مدينة العريش، الإنتهاء من تطهير مجرى سيول وادي العريش، تحسبا لوصول مياه السيول القادمة من وسط سيناء لمجراه، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة لتطهير مجرى سيل وادي العريش حتى مصب ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزالة العوائق الموجودة به وتسهيل حركة المياه في حال حدوث سيول.

وقال سلامة الأحمر من أهالى منطقة وادى العمر بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، ان السيول بدأت  منذ يوم أمس فى الجريان بمجرى الوادى وتجمعت مياه فى حواجز تعويقية يجهزها الأهالي بهدف تجميع المياه والاستفادة منها فى الزراعة.

وتوقف سقوط المطر على مناطق محافظة شمال سيناء الساحلية، بعد تعرضها لسقوط أمطار شديدة ومتوسطة شملت مناطق وقرى مركز بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

وعبرالأهالى عن سعادتهم بسقوط المطر بهذه الكميات فى هذا التوقيت ، لما يحققه من فائدة للزراعات والموسم الصيفى وزراعة البطيخ ورى القمح والشعير وهو فى مرحلة ما قبل حصاده، فضلا عن رى أشجار اللوز والخوخ والتين والعنب التى تزرع على مياه الأمطار فى قرى الشيخ زويد ورفح .

وقال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم الإنتهاء من سحب  مياه الأمطار المتجمعة فى مسارات منخفضة بالشوارع والميادين ، والتى نفذتها فرق فنية وسيارات كسح  قامت بسحب المياه المتجمعة فى الشوارع والميادين وفتح البلاعات مع تخصيص أرقام طوارئ لإستقبال شكاوى الأهالى.

وأفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، أنه جارى المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق ولم تتلق أى إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة، وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بكافة مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود أعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، أنه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن أعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.

 

 


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