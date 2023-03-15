اليوم السابع
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تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 إرهابيين من مسلحى حركة الشباب بالصومال

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:13 م
تنفيذ أحكام الإعدام بحق 3 إرهابيين من مسلحى حركة الشباب بالصومال الصومال - أرشيفية
وكالات

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نفذت محكمة عسكرية صومالية أحكام الإعدام رميا بالرصاص في أكاديمية الشرطة الوطنية بالعاصمة مقديشو بحق 3 من مسلحي حركة "الشباب" الإرهابية.

وكان اثنين من المحكوم عليهم أعضاء سابقين في القوات المسلحة الصومالية، في حين أن الثالث كان من كبار أعضاء حركة الشباب الذين انتحلوا صفة طبيب بينما كان مسؤولاً في جهاز الاستخبارات للحركة الإرهابية. 
 
وأدانت المحكمة العسكرية الصومالية العناصر الثلاثة لانتمائهم لحركة الشباب وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات أسفرت مقتل مدنيين ومسؤولين حكوميين.

 

 
 

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