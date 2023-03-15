"تعليم قنا" تختتم أنشطتها التربوية بحفل فنى فى قصر الثقافة.. اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت مدير التربية و التعليم بقنا ، عن تنظيم حفل فني، اليوم الأربعاء، وذلك لختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2022_2023، بقصر ثقافة قنا.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الحفل يشهد عروض فنية لكورال المديرية وتدرب عدد من الطلاب والطالبات على ذلك، تحت إشراف الأنشطة التربوية والتربية الموسيقية.

وأشار السيد، إلى أنه تم الاستعانة ببعض المواهب من التعليم الفني في المعرض الختامي والبحث عن المواهب الموجودة في الإدارات واختيار أفضلها لضمان تمثيل أكثر من إدارة تعليمية في الحفل.