اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 12:54 م
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تحرير 89 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات بمركز ملوى بالمنيا

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:19 م
تحرير 89 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات بمركز ملوى بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات والجهات المعنية، للعمل على عودة الانضباط للشارع والطريق العام، ورفع كفاءة الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.

قال اللواءأحمد السايس رئيس مدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 89 مخالفة تنوعت ما بين (إزالات إدارية، وإشغال طريق، باعة متجولين، نظافة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً ان الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية بنطاق مدينة ملوى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
 
 
 


 

 


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