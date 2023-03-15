تجديد حبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج والتعدي على سيدة فى العمرانية 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج، والتعدي على سيدة فى العمرانية وإتلاف سيارتها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج، والتعدى على سيدة فى العمرانية 4 ايام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واستمعت النيابة لعدد من شهود عيان الواقعة، والذين أكدوا قيام المتهم بتعذيب الكلب بالكرباج، وعقب محاولة المجنى عليها التدخل لوقف تعذيب الكلب تعدى عليها المتهم وأتلف سيارتها.

وكشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (سيدتين – مقيمتين بالقاهرة"، إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم")، بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج"، وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب، إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.