بوتين يقود مروحية عسكرية فى سيبيريا خلال زيارته مصنع للطيران.. فيديو

وكالات

اختبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جهاز محاكاة الطيران لطائرات الهليكوبتر من طراز "مي-171 أ2 " خلال زيارته لمصنع "أولان أودي" للطيران المتخصص في إنتاج طائرات الهليكوبتر جنوب شرقي سيبيريا الروسية.

تظهر لطقات الفيديو رئيس الدولة جالسًا في قمرة قيادة المروحية، وهو يضع سماعات الرأس و"يُقلع" بالجهاز الذي يحاكي مروحية من طراز "مي-171 أ2 " في أوقات مختلفة من اليوم.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺 During President Putin's visit to the Ulan-Ude aircraft factory, he tested a helicopter simulator. pic.twitter.com/yxSOJoQEdD — Theresa tretter (@tretter50001) March 14, 2023

في وقت سابق، قام الرئيس الروسي بزيارة مصنع الطيران في أولان أودي وتحدث إلى موظفيه. بالإضافة إلى ذلك، تضمن برنامج بوتين اجتماعًا حول تنفيذ برنامج تنمية مدن الشرق الأقصى.

المروحية "مي-171أ2" هي أحدث مروحية متعددة الأغراض للخدمة الشاقة، والتي يعتمد في أساسها على المروحية "مي-8/17"، والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم.