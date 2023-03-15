وأضاف بوتين - في كلمته خلال الجلسة الموسعة لهيئة رئاسة النيابة العامة الروسية اليوم الأربعاء، "نقف أمام العديد من المهام الهامة ونواجه الكثير من المشاكل الأخرى، التي لم تحل بعد، ولكننا معكم في مرحلة التغييرات الإيجابية واسعة النطاق".

وتابع: "يجب على السلطات أن ترد على ثقة المواطنين بها عبر العمل المثمر والنتائج الجيدة ومن خلال ضمان العدالة، وهو أمر مهم بشكل خاص للمجتمع.. وبهذا القسم بالذات، يبدو دور النيابة العامة في غاية الأهمية بجميع مجالات حياتنا، كما أنه يتمتع بقيمة كبيرة".

من جانبه، قال المدعى العام الروسى إيجور كراسنوف إن التهديدات القادمة من كييف أضفت نبرة جديدة ومختلفة على حل مهام ضمان الحماية ضد الإرهاب للأماكن المزدحمة والبنية التحتية الحيوية والنقل في بلاده.

وأضاف كراسنوف: "ينبغي مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية في توفير الحماية من الإرهاب للبنية التحتية الحيوية والنقل والأماكن المزدحمة"، مشددًا على أن المواطنين الروس يجب أن يشعروا بالأمان والتأكد من سلامتهم.

وعلى صعيد آخر، قال المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف إنه خلال العام الماضي تم إعلان 23 منظمة غير حكومية دولية غير مرغوب في نشاطها على الأراضي الروسية منها 17 منظمة تم حظرها بشكل تام.

وقال كراسنوف - في تصريحات اليوم -: "إن حظر هذه المنظمات جاء بسبب زيادة الدعاية المعادية لروسيا، حيث أنه في ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، برزت القضايا الأمنية للدولة والمواطنين، وهناك الكثير ممن يريدون تعكير صفو سلام واستقرار المجتمع الروسي وبث الخوف والذعر فيه".

وأوضح أن الأساليب، التي تستخدمها هذه المنظمات، تصبح أكثر فأكثر تطورًا في كل مرة من حيث الدعاية المعادية لروسيا والدعوات إلى العنف والاحتجاجات العامة غير القانونية.