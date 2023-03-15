وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى استعداد هندوراس إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بشكل رسمى.



وقال وانج - فى مؤتمر صحفى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الحقيقة المتمثلة في إقامة 181 دولة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ صين واحدة تظهر بشكل كامل أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين هي الخيار الصحيح الذي يتوافق مع اتجاه التاريخ واتجاه العصر الراهن.