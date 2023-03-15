بابا الفاتيكان: "عزوبية" الكهنة فى الكنيسة الكاثوليكية "وصفة مؤقتة"

وكالات

فتح البابا فرنسيس الباب أمام مراجعة قواعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشأن العزوبية الكهنوتية، واصفا الحظر بأنه "مؤقت".

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أوضح البابا البالغ من العمر، 86 عاما، أنه لا يوجد أي تناقض بين زواج الكاهن وخدمته الكنسية، معتبرا أن العزوبية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي "وصفة مؤقتة".

وأضاف: "العزوبية ليست أبدية كالسيامة الكهنوتية لأن الأولى نظام، والثانية سرمدية"، مشيرا إلى أن " "كل شخص في الكنيسة الشرقية متزوج، أو من يريد ذلك. قبل السيامة هناك خيار للزواج أو أن تكون عازبا".

ويعتقد أن حصر الكهنوت على الرجال غير المتزوجين كان قد ظهر في القرن الرابع الميلادي، وقد دافع البابا يوحنا بولس الثاني والباب بنديكتوس السادس عشر بقوة عن هذا المبدأ.

وفي العام 2019، قال البابا فرنسيس إنه يعتبر العزوبية هدية للكنيسة وعارض أن تكون اختيارية، وفي السنة التي تلتها رفض الدعوات إلى تكريس رجال متزوجين ناضجين لتعويض النقص الحاد في عدد الكهنة في منطقة الأمازون.

في الآونة الأخيرة، صوتت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية على إرسال طلب رسمي إلى البابا لإنهاء هذا المطلب.