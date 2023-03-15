انسحاب الشرطة الباكستانية من محيط منزل عمران خان بعد اشتباكات مع أنصاره

أفادت قناة "جيو" الباكستانية بانسحاب قوات الشرطة من محيط منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد اشتباكات مع أنصاره. وتجمع المئات من أنصار خان أمام منزله الثلاثاء، بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام أباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.

وكانت قد تواصلت الاشتباكات فى باكستان بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وقوات الشرطة، منذ أمس الثلاثاء، وذلك بعدما سعت الشرطة إلى اعتقال رئيس الوزراء السابق في مدينة لاهور في مداهمة أمنية، تصدى لها المحتجون.

واستخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وسط اشتباكات شديدة مع قوات الأمن.