اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 11:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن يورانيوم كانت مخزنة فى ليبيا

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:56 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن يورانيوم كانت مخزنة فى ليبيا رافائيل جروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعى من موقع فى ليبيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، نقلا عن بيان سرى نشرته "رويترز".
 
وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسى فى البيان، إن مفتشى الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوى قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعى فى شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة فى الموقع، ليست موجودة فيه".
 
وأضاف البيان أن "الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية"، مشيرا إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.
 
وتابع: "وكالة الطاقة الذرية ستجرى مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالى".
 
واعتبر البيان أن عدم معرفة مكان هذه المواد "ربما يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووى".
 

رافائيل جروسى

الدولية للطاقة الذرية

ليبيا

اليورانيوم

النووى

اشعاعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة