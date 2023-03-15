الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن يورانيوم كانت مخزنة فى ليبيا

وكالات

اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعى من موقع فى ليبيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، نقلا عن بيان سرى نشرته "رويترز".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسى فى البيان، إن مفتشى الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوى قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعى فى شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة فى الموقع، ليست موجودة فيه".

وأضاف البيان أن "الموقع لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية"، مشيرا إلى أن الفحص كان مقررا في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.

وتابع: "وكالة الطاقة الذرية ستجرى مزيدا من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالى".

واعتبر البيان أن عدم معرفة مكان هذه المواد "ربما يشكل خطرا إشعاعيا، ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووى".