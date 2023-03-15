الوادي الجديد تفوز بثلاث جوائز فى مسابقة التميز الحكومى.. صور

وكانت جائزة مصر للتميز الحكومي أعلنت عن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة 2022، وبدء مخاطبة الجهات الحكومية لتلقي الترشيحات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف الرئيسي للجائزة السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، موضحة أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

أضافت السعيد أنه تم فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي بدءا من شهر أبريل لجميع الجوائز المؤسسي منها والفردي، مشيرة إلى أن الجائزة كانت قد أطلقت الخط الساخن 19552 لتلقي كل الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالجائزة، وذلك في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل المرشحين.

من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن الإطار الزمني لمراحل الدورة الثالثة 2022 يشمل بعد فتح باب الترشح في أبريل ؛ التدريب على كتابة طلبات الترشح وذلك خلال الفترة من أبريل- مايو 2022، على أن يغلق باب الترشح للجائزة في يونيو ، لتتم مرحلة التقييم في الفترة من يوليو- أغسطس 2022.

وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن الجائزة تتضمن 19 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء. كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي. وأضافت أن جوائز التميز الفردي تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.