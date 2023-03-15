اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 12:55 م
أكرم القصاص
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الوادى الجديد تدشن غرف عمليات لتسجيل المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:22 م
الوادى الجديد تدشن غرف عمليات لتسجيل المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تزايد عدد المسجلين على موقع وزارة الشباب والرياضة، للمشاركة فى أولمبياد المحافظات الحدودية، حيث جرى تدشين غرفة عمليات نظراً لتزايد اعداد المشاركين وإقبال أبناء المحافظة على المشاركة في البطولة الأكبر التي تنظم من قبل الوزارة على أرض المحافظة، والتي تحتوي على 12 لعبة رياضية مختلفة.
 
وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على ضرورة تكثيف الحملات الإعلانية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول بالمشروع لجميع أبناء المحافظة من مختلف المراحل السنية وللجنسين، حتى يمكن اكتشاف أبطال قادرين على الصعود للنهائيات، وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

 


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