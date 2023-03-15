النقابات تعلن مد الإضراب فى جميع القطاعات فى فرنسا ليوم إضافى

وكالات

أعلنت النقابات في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن يوم إضافي من الإضرابات في جميع القطاعات، إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وفيما تشهد قطاعات النقل والطاقة والتعليم إضرابات جزئية، أعلن عمال النظافة مواصلة إضرابهم لأسبوع إضافي بينما طالب وزير الداخلية رئيسة بلدية باريس الاستدعاء الإجباري للعمال في وقت تغرق فيه العاصمة باريس في آلاف الأطنان من القمامة.

هذا وتنطلق المظاهرات بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس من ميدان ليزانفاليد إلى ساحة إيطاليا.