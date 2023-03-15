النائب العام يحيل المتهم بقتل 7 من أسرته في الإسكندرية للجنايات

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمرَ المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ في قتلِ ابنِهِ الرابعِ.