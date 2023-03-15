المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بحيازة مخدر الهيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، شابا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 12827 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4108 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم خالد ص ع ع م، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 17 ديسمبر من العام الماضى، وبدائرة قسم أول العاشر من رمضان، قد حاز كمية من مخدر الهيروين للاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية آلية) وذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وتبين أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وعثر بحوزته على 3 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت 645 جرام بقصد الاتجار، وسلاح نارى (بندقية آلية) وذخيرة للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.