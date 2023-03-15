القابضة للكهرباء تكرم رئيسة شركة النقل وتختارها الأم المثالية

كتبت رحمة رمضان

كرم المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمناسبة يوم المرآة العالمي وعيد الام و اختيارها الام المثالية لهذا العام لما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية سواء من الناحية العملية أو الأسرية.

ونظم حفل التكريم النقابة العامة للمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد ، كما كرمت النقابة المحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية و التجارية والتمويل خلال الحفل و اهدئها درع النقابة العامة للمرافق العامة.

وجه المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة شكره وتقديره للمهندسة صباح مشالى لمجهودها الكبير والواضح في نجاح الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي الصعيد الداخلي والخارجي.

الجدير بالذكر أن المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب و تمكنت خلال ال4 سنوات الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الجمهورية و فى مجال مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه و السودان و غيرها من الدول.