وطلبت الحكومة الفلبينية - في مذكرة الاستئناف الرسمية التي قدمتها أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أوردت قناة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء، تعليق الحكم الذي يقضي بإعادة فتح التحقيق، وعدم السماح لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستئناف تحقيقاته في الفلبين .

وكانت المحكمة قد علقت التحقيق في نوفمبر 2021 بناء على طلب من الحكومة الفلبينية، التي قالت إن السلطات المحلية تحقق في 52 حالة على الأقل من بين الآلاف الذين قتلوا في الحرب على المخدرات.

وذكرت المحكمة - في بيان - بأنه "بعد تحليل دقيق للمواد التي قدمتها الفلبين، فإن المحكمة الجنائية الدولية غير مقتنعة بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل".

