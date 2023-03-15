العقوبات المقررة لجرائم تعذيب الحيوانات وفقا للقانون.. بعد واقعة تعذيب كلب بالكرباج

كتب أحمد إسماعيل

عقب صدور قرار من النيابة العامة بالجيزة، بحبس المتهم بتعذيب كلب بكرباج، والتعدى على سيدة فى العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، يستعرض اليوم السابع فى السطور التالية العقوبة المقررة لجرائم تعذيب الحيوانات وفقا للقانون.

اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (سيدتين – مقيمتين بالقاهرة"، إحداهما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم")، بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، لقيامه بتعذيب كلب مستخدماً "كرباج"، وقيام إحداهما بالتدخل لإنقاذ الكلب، إلا أن المشكو فى حقه قام بالتعدى عليها بالضرب، وكذلك إحداث تلفيات بالسيارة خاصتها.

على الفور، تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وقد تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية..