العظمى بالقاهرة ترتفع لـ26 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 مارس حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023، و يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، كما يلى:-



الأربعاء 15 مارس: - القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.



الخميس 16 مارس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 14 درجة.



الجمعة 17 مارس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14 درجة.

و يشهد اليوم الأربعاء ، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.