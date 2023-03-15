الشرقية تحصد 11 جائزة بمسابقة مصر للتميز الحكومي 

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الفائزين في حفل شهده الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مريم الحمادي وزير الدولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

قدم محافظ الشرقية التهنئة للفائزين في مسابقة مصر للتميز الحكومي لعام 2022 والتي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م وهم : سعد الفرماوى الخبير الوطني لمحافطة الشرقية لحصوله علي المركز الثالث في وظيفة أفضل رئيس قطاع علي مستوى الجمهوريه.

ومكتب شهر عقاري ديرب نجم لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والموقع الالكتروني لجامعة الزقازيق لحصوله علي المركز الثالث.

كما هنأ محافظ الشرقية الفائزين في مسابقة (Top 10 ) كأفضل قيادات تنفيذية ومديري إدارات وموظفين ( فئة جوائز التميز الفردي والمؤسسي) وهم مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 مديرين عموم على مستوى الجمهورية.

حسيني محمد حجاب منسق المشروعات ومدير إدارة متابعة الخطة على شهادة مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 مديري إدارات على مستوى الجمهورية.

المركز التكنولوجي بالقنايات على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 مراكز تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

مركز ديرب نجم على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10مراكز على مستوى الجمهورية.

مدينة القرين على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10مدن على مستوى الجمهورية.

-حي ثان الزقازيق على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 أحياء على مستوى الجمهورية.

مكتب شهر عقاري أول العاشر على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 مكاتب عقارية على مستوى الجمهورية.

مكتب تموين هرية رزنه على شهاده مصر للتميز الحكومي كأحد أفضل 10 مكاتب تموين على مستوى الجمهورية.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لفوز المحافظة بجوائز التميز الحكومي، مقدماً الشكر لكل من شارك وساهم للفوز من العاملين بالجهاز الإداري ، متمنياً دوام التوفيق والرقي للعاملين بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.