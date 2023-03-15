السيطرة على حريق بمنزل فى قرية بتمدة ببنها دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالى، من السيطرة على حريق نشب بمنزل بقرية بتمدة مركز بنها، دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن خسائر مادية فقط، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه وحصر التلفيات.

تلقى أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالى قرية بتمدة بمركز بنها، يفيد باندلاع حريق بمنزل وتمكن الأهالى من السيطرة عليه، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم عمليات البريد لمنع تجدد النيران.

وبالفحص تبين أن المنزل ملك "محمد توفيق" سائق، وأسفر الحريق عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بالأرواح، جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.