اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمصنع أعلاف فى المنوفية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:19 ص
السيطرة على حريق بمصنع أعلاف فى المنوفية الحماية المدنية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق  داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية  بقويسنا، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد استقبال غرفة عمليات النجدة بلاغ نشوب حريق داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية دائرة المركز، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية والانتقال لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين أن نشوب حريق داخل غرفة عبارة عن مخزن، موجودة بالطابق الثاني للمصنع، وسيطرت الحماية المدنية بالمنوفية على الحريق دون امتداده لمناطق أخرى أو خسائر في الأرواح، والتلفيات عبارة عن كمية من الشكائر البلاستيك الفارغة.

وبسؤال مالك المصنع رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يؤثر على سير العمل، ونفى الشبهة الجنائية عن الحريق، تم تحرير  محضرا بالواقعة برقم  2125 إداري مركز قويسنا، وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات .
 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مدير أمن المنوفية

حريق مصنع اعلاف

قويسنا



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