اليوم السابع
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السجن 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:09 م
السجن 15 عامًا لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا محكمة
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف،  وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، سائق بالسجن 15 عامًا، بتهمة الاتجار في المخدرات بمركز أبوتشت شمال قنا.

 تعود أحداث القضية إلى سبتمبر  2022 ، عندما ضبط الأجهزة الأمنية عطية.م، 40 عاما، سائق، ومقيم بقرية كوم يعقوب في ابوتشت، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والشابو والأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ووجهت له تهمة حيازة بندقية آلية و 8 طلقات وفرد خرطوش.
 
تم إحالة القضية التي حملت رقم 15116 لسنة 2022 جنح مركز  شرطة ابوتشت والمقيدة برقم 2604 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.



 


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