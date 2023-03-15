السجن 10 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدى على طفلة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.



صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.



تعود أحداث القضية رقم 37856 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 4035 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم مصباح م ع ش، 21 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في يوم 16 ديسمبر الماضي، وبدائرة مركز شرطة الزقازيق، قد تعدى على المجنى عليها الطفلة نغم س ع، وذلك بغير قوة أو تهديد



جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته على إثر وجود علاقة بينه وبين المجني عليها، و حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة على النحو المبين بالتحقيقات، وعرض حياة المجني عليها وأمنها للخطر على النحو المبين في التحقيقات.







