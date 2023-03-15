السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عاملا بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإتجار في المخدرات، بمركز نجع حمادي شمال قنا.



تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.ع، 37 عاما، عامل، ومقيم بمركز نجع حمادي شمال قنا، بتهمة حيازة الحشيش والشابو المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 22919 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2835 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.











