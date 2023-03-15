السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة 20 قطعة حشيش فى الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 5010 لسنة 2022 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3832 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم "أحمد.ح" 28 سنة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه فى يوم 7 نوفمبر من العام الماضى، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، قد حاز كمية من مخدر الحشيش للاتجار فيها، وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتبين أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وعثر بحوزته على 20 قطعة حشيش مخدر وزنت 2 كيلو و125 جراما بقصد الاتجار، وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.