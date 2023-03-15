"الرقابة النووية والإشعاعية" تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015

كتبت رحمة رمضان

أعلنت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية عن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001:2015 كإنجازٍ جديد يُضاف إلى إنجازات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث إن مواصفة نظام إدارة الجودة الايزو9001:2015 أحد الركائز الرئيسية لتكوين نظام الإدارة المتكامل.

ووجه الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى بيان له اليوم الشكر إلى فريق عمل الهيئة وإدارة الجودة والتدقيق بالهيئة على جهودهم والتزامهم بأفضل المعايير العالمية لتنفيذ دور الهيئة الرقابي على أكمل وجه.

وقال البيان أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية استطاعت اجتياز عملية المراجعة الخارجية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)والتي قامت بتقييم نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة وقياس مدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015).

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة لجميع العمليات الرئيسية والداعمة بجميع قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة السيد الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق و فريق عمل الإدارة .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة قد ترأس الاجتماع الافتتاحي وكذلك الاجتماع الختامي مع المراجعين الخارجيين وأكد على أهمية تطبيق نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة و فاعلية واستمرارية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها "إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية .