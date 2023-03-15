اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 12:56 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الصيني يهنئ رئيس نيبال على توليه رئاسة البلاد

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:13 ص
الرئيس الصيني يهنئ رئيس نيبال على توليه رئاسة البلاد الرئيس الصينى
اش ا

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هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج الثلاثاء رام تشاندرا بودل رئيس نيبال على توليه منصب رئاسة.
 
وقال شي في رسالته - حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية - إن الصين ونيبال جارتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1955، حافظت علاقاتهما على تنمية صحية ومستقرة، ما يمثل نموذجا جيدا للتعايش السلمي والصداقة والمساعدة المتبادلة بين الدول الكبيرة والصغيرة.
 
وأوضح الرئيس الصيني أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين ونيبال، ومستعد للعمل مع بودل للمضي قدما بالصداقة التقليدية بين البلدين، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق، وتوسيع التبادلات الثقافية والشعبية، من أجل التعزيز المستمر للشراكة التعاونية الاستراتيجية التي تتسم بصداقة دائمة نحو التنمية والإزدهار.

الصين

الرئيس الصينى

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