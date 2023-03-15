اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 05:28 ص
أكرم القصاص
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الرئيس الشيشاني يؤكد مساعدة بلاده روسيا لتحقيق نصر نهائي

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:00 ص
الرئيس الشيشاني يؤكد مساعدة بلاده روسيا لتحقيق نصر نهائي الحرب فى أوكرانيا
اش ا

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أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن مقاتلي بلاده في أوكرانيا سيساعدون روسيا على "القتال من أجل تحقيق نصر نهائي" .
 
وقال قديروف - خلال زيارة للكرملين حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن الشيشان تبلي بلاء حسنا حقا بفضل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأن مقاتلي جمهورية الشيشان يخدمون بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
 
وأكد أن بلاده تلبي جميع أوامر بوتين وتستهدف العمل صوب نهاية منتصرة، لافتا إلى أن سكان المنطقة يدعمون تماما العملية العسكرية الخاصة ويعتبرونها ضرورية من أجل تحقيق غايتها وأهدافها.

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