الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية بافتتاح مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

كتب محمد عبد المجيد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، على التقاط صورة تذكارية مع الحضور، وذلك خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة.

تعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة شركة رائدة فى صناعة الكيماويات والأسمدة، حيث أُنشئت الشركة عام 1972، وهى أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تعد شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجاتها.

ويتكون الفرع الثالث للشركة من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 7 أغسطس من هذا عام 2019 ، و ذلك لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من 5 قطاعات رئيسية بإجمالى (9) مصانع ومرافق صناعية هذا بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر ورصيف بحرى متخصص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.