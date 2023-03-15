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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "أرض الخير"

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:20 ص
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "أرض الخير" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "أرض الخير"، واستعرض الفيلم التسجيلي مواجهة الدولة للتحديات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، واستصلاح الأراضى الصحراوية والتي بدأت بـ 4 ملايين فدان، منها 2.2 مليون فدان ، وزراعة 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر كباقورة لهذا المشروع.
 
كما استعرض الفيلم التسجيلي مشروع توشكى الخير على مساحة 1.1 مليون فدان وتعتبر من أهم صروح الأمن الغذائي، بالإضافة الى زراعة 2.5 مليون نخلة في توشكى الخير، واستصلاح 650 ألف فدان في الصعيد والوادي الجديد.
 

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