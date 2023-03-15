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الرئيس السيسي: وضعنا سعر ضمان لـ4 محاصيل وربطناه بالسعر العالمي

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:24 ص
الرئيس السيسي: وضعنا سعر ضمان لـ4 محاصيل وربطناه بالسعر العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية، قائلا: "احنا كحكومة اتفقنا على إن نعمل إعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع، القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، ولذلك بطمن الناس، والضمان يعني الحد الأدنى للدفع.. لو السعر العالمي أكثر هندفع أكثر.. لو القمح تعاقدنا على رقم.. ده الحد الأدنى.. طب زاد القمح هنشتري بالسعر وقت الحصاد.. بأكد على النقطة دي لكل القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "بقول للفلاحين والمزراعين، الأرض اللى معاكم غالية جدا جدا جدا جدا استفيدوا منها، بدل التعدي عليها.. العالم كله عنده مشكلة في الإنتاج الزراعي والطلب بيزيد علشان النمو السكاني، أرجو أن نخلي بالنا ونخدم عليها علشان تجيب خير الفترة الجاية".
 

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