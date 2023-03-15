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الرئيس السيسي: مشروعات التوسع الزراعي تقلل حجم الطلب وفاتورة الاستيراد

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:27 ص
الرئيس السيسي: مشروعات التوسع الزراعي تقلل حجم الطلب وفاتورة الاستيراد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصنع الأسمدة الأزوتية يدعم زراعة 3.5 ملاين فدان، موضحًا: "المصنع ده يدعم زراعة 3.5 مليون فدان.. دول بالكتير نصف العام المقبل أو آخره إن شاء الله".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "بنبذل جهد كبير علشان الرقم ده يتحقق.. 3.5 مليون فدان.. اتعودوا معايا عليها.. إن شاء الله بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كملة، مش نوعد وخلاص، لما بنوعد بنوعد اللى هنقدر ننفذه".
 
وتابع الرئيس فى كلمته: "التغطية الإعلامية للمشروعات دي هتدي للناس إحساس كبير باللى بيحصل، خاصة في ظل الزيادة السكانية، بنتكلم في 20-25 مليون مواطن زيادة سكانية خلال آخر 10 سنين، لو مش عندنا إنتاج يقلل حجم الطلب من برة هتبقى فاتورة الاستيراد هائلة وضخمة".
 

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