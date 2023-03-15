الرئيس السيسي: توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى إلى إعادة معالجة المياه فى مشروعات التوسع الأفقي، قائلا: "عاوزين نطمن على المياه.. وأنا بقول المشروع الأول والثالث.. مشروعات الزراعة في سيناء والدلتا بنتكلم في إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات معالجة عملاقة.. بنتكلم للناس تسمع ده.. الأرقام كبيرة اوي ومش عندنا خيار تاني.. نكتب عنوان صغير "التنمية الصناعية" أو "التنمية الزراعية".. ده عنوان صغير وأأقوله.. لكن علشان أحققه وأنفذه بياخد وقت وجهد وفلوس كتير".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة: "لما جينا في مايو الماضي نفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية.. وناس قالت ليه بتصدروا الفوسفات مادة خام.. علشان نعمل ده خدنا 3 سنين.. المجمع الأول خد 3 سنين.. وخدنا قرار الأسمدة الأزوتية.. جزء من الموضوع أنه كان كان عند غاز ممكن نعمل أسمدة أزوتية.. فيه غاز ممكن نعمل بيه.. أنا بقول الكلام لينا كلنا علشان تعرفوا الموضوع ازاي يخرج للنور.. لو مش عندنا غاز مش هنعمل المشروع ده".