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الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات المعالجة الثلاثية بالدلتا الجديدة وسيناء كبيرة جدا

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:14 ص
الرئيس السيسي: تكلفة مشروعات المعالجة الثلاثية بالدلتا الجديدة وسيناء كبيرة جدا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محطات الرفع في مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء، تستهدف معالجة مياه الصرف الزراعي لحمايتها من الإهدار كما كان يجرى في السابق بإلقائها في بحيرة المنزلة، تم عمل سحارات لتوصيل المياه لشرق القناة في سيناء، وخطوط مياه لزراعة الأراضي".
 
أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أنه يرحب بدخول كل المطورين في المشروعات الزراعية، مردفا: "إحنا عملنا البنية الأساسية لمحطات معالجة الصرف الزراعي، وقطعنا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات، وأنا ماقدرش أطالبك بيه.. الأرض الزراعية موجودة وإحنا ماعدناش مشكلة حد يدخل معانا".
 
وتابع الرئيس السيسي: "نحن نتحدث عن زراعة حديثة ونظم ري حديثة والاستخدام الاقتصادي للمياه، ومشروع الدلتا الجديدة نفس الكلام، بتجمع الصرف الزراعي وبتتم معالجتها معالجة ثلاثية والموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته إعلاميا كويس جدا، وانتو لو شفتوا محطات الرفع وكل محطة منها عمل هندسي محترم بكل معداته.. كل عمل هندسي واحد في محطة من محطات الرفع تكلفته كبيرة جدا علشان تنقل المياه 7.5 مليون متر مكعب / اليوم".
 

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