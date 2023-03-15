بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس أيرلندا مايكل دى هيجنز، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أيرلندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس أيرلندا مايكل دى هيجنز، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية أيرلندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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