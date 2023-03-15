الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة.. إنفوجراف

ونستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة من خلال الإنفوجراف التالى:

مشروعات التوسع الزراعى تقلل حجم الطلب وفاتورة الاستيراد

توافر الغاز الطبيعى ساهم فى إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية

الدولة تسعى إلى إعادة معالجة المياه فى مشروعات التوسع الأفقى

مشروعات الزراعة فى سيناء والدلتا تعتمد على إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى من خلال محطات معالجة عملاقة

من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع دى

عاوز أقول للناس فى مصر وللشباب شوفوا اللى بيتعمل بإيد إخواتكم على مساحة مصر بالكامل

الدولة تراعى تطبيق الاشتراطات البيئية فى تنفيذ المشروعات الجديدة

نسابق الزمن علشان 3.5 مليون فدان يدخلوا الخدمة فى أسرع وقت

لما أخدنا قرار إنتاج الأسمدة الأزوتية أخدنا 4 سنين علشان نفتتح المصانع دى بالاشتراك مع أفضل الشركات فى العالم

800 مليون دولار تكلفة المجمع وده رقم كبير علشان تعمل مصانع كبيرة تحقق بيها حاجاتك ويبقا فيه جزء للتصدير

تكلفة مشروعات المعالجة الثلاثية بالدلتا الجديدة وسيناء كبيرة جدا

اللى بيتعمل من المشروعات فضل كبير من ربنا ويحتاج أموالا طائلة

فيه جهد وتكلفة كبيرة جدا.. وبنحاول نقلل من فجوة الغذاء.. لكن يظل النمو السكانى تحدى كبير

مشروع مجمع الأسمدة الأزوتية به محطة معالجة مياه خاصة توفر حوالى 50 ألف متر يوميا

وضعنا سعر ضمان لمحاصيل القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس وربطناه بالسعر العالمى

بقول للفلاحين والمزارعين، الأرض اللى معاكم غالية جدا جدا جدا جدا استفيدوا منها بدل التعدى عليها

العالم كله عنده مشكلة فى الإنتاج الزراعى والطلب بيزيد علشان النمو السكانى

ياريت نخلى بالنا ونخدم على الأرض الزراعية علشان تجيب خير الفترة الجاية

التغطية الإعلامية للمشروعات دى هتدى للناس إحساس كبير باللى بيحصل

بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة مش نوعد وخلاص.. ولما بنوعد بنوعد اللى هنقدر ننفذه