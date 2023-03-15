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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى: نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان.. غدا على صفحات اليوم السابع

الأربعاء، 15 مارس 2023 07:23 م
الرئيس السيسى: نسابق الزمن لزراعة 3.5 مليون فدان.. غدا على صفحات اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يفتتح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ويؤكد: نسابق الزمن لزراعة 5.3 مليون فدان.. الرئيس: لا أقدم الوعود فقط ولكننى صادق وأمين معكم.. نتحدث حول 20-25 مليون مواطن زيادة سكانية خلال آخر 10 سنوات.. والإنتاج يقلل حجم الطلب من الخارج وفاتورة الاستيراد.. الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية.. المجمع له محطة معالجة مياه خاصة نحتاج إلى مزيد من الجهد فى التغطية الإعلامية للمشروعات الجديدة وتنظيم رحلات للشباب للتعرف عليه.
 
 

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