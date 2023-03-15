الرئيس السيسى: مشروعات التوسع الأفقى تضيف 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة وزير الزراعة وحديثه عن محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من خلال مشروعات الدلتا الجديدة ومشروع توشكي ومشروع تنمية أراضى سيناء.

وقال الرئيس السيسى، خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة: "بنتكلم عن إضافة 3.5 مليون فدان.. يعني تلت الأراضي الزراعية الموجودة حاليا.. بنتكلم عن حوالي 9 ملايين فدان.. بنضيف حوالي التلت لهم من خلال مشروعات التوسع الأفقي".

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "عاوز أقول للي بيسمعني دلوقتي اللى بنتكلم فيه .. مش بنتكلم في مشروع بسيط.. وطلباته من المياه أو طلباته من الأسمدة هتبقي ضخمة.. مش بتكلم خالص على التجهيز كمشروع.. ده موضوع تاني خالص.. ده التوسع الأفقي اللى بنعمله".