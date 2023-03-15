اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السورى يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندى المجهول فى موسكو

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:53 ص
الرئيس السورى يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندى المجهول فى موسكو الأسد يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندى المجهول بموسكو
وكالات

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وضع الرئيس السوري بشار الأسد، صباح اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو، في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، زار الرئيس الأسد والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.
 
وتضمنت مراسم الاستقبال استعراض حرس الشرف بينما كانت الأوركسترا الروسية الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.
 
ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري كل من وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، ووزير الدفاع السوري العماد علي عباس.
 
كما يضم الوفد كنان ياغي وزير المالية والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.

بشار الأسد

سوريا

روسيا

زيارة الأسد لروسيا

ضريح الجندى المجهول



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