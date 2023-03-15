الذهب يغلق عند 1654 جنيها للجرام عيار 18

كتب - إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب اليوم الأربعاء عند مستويات مستقرة على آخر سعر سجله المعدن منتصف تعاملات اليوم، بعد تحرك ملحوظ للأسعار خلال الساعات الماضية، وفيما يلى نرصد أسعار الذهب .





أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 21 سجل 1930 جنيها

سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها

جرام الذهب عيار 24 بـ 2206 جنيهات

الجنيه الذهب سجل 15440 جنيها

عادت الرهانات على قرارات البنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إلى التغير مرة عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت تأصل معدلات التضخم وضعف الاستجابة لتحركات تشديد السياسة النقدية كما ظهر على مؤشر التضخم الأساسي.

أظهرت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك القادم في 21 - 22 مارس قد انخفضت إلى 28.4٪ بعد بيانات التضخم من 43.9٪ يوم الاثنين. بينما توقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم قد اختفت تقريباً من الأسواق، وفق goldBullion

الأغلبية الآن تتوقع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، وبناءً على ذلك تحركت عوائد السندات من جديد وتسببت في تغير في تحركات كلاً من الدولار والذهب.

وشهد العائد على السندات الحكومية لأجل عامين تغير حاد هذا الأسبوع بعد تسجيله أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي عند 3.83% عاد ليرتفع مجدداً ليصل العائد إلى 4.4092%، وذلك منذ كون السندات لأجل عامين هي الأكثر تأثراً بتوقعات حركة الفائدة الأمريكية.

أداء العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات وعامين و3 أشهر شهد انتعاش السندات من جديد بعد بيانات التضخم الأمريكية التي أعادت التوقعات برفع الفائدة بحد أدنى 25 نقطة أساس إلى الصدارة بعد المخاوف السابقة بشأن القطاع المصرفي.