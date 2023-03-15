وأوضحت وزارة الدفاع - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء - أن قيادة كتيبة حفظ السلام الروسية تواصل الاتصالات مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني في إطار التحقيق في الحادث.



وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أعربت، في وقت سابق اليوم، عن قلق موسكو من عدم إحراز تقدم في استئناف عمل ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باج، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل لتسوية قضية الممر.