الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه بالإسكندرية وأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ) ومديريتى أمن (الإسكندرية- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة ديروط – قسم شرطة أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وضبط (تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام – 12 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 3 خزائن آلية – 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,600,000 إثنان مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).